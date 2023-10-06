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Клюев Иван Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1879

Отец: Клюев Василий Саввович

Мать: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Клюева Антонина Львовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Клюев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Клюева Антонина Львовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Клюева Антонина Львовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Клюев Александр Иванович

Мать ребёнка: Клюева Антонина Львовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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