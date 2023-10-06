Клюев Иван Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения23.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1879
Отец: Клюев Василий Саввович
Мать: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Клюева Антонина Львовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1903
Мать ребёнка: Клюева Антонина Львовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1905
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Клюева Антонина Львовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1908
Мать ребёнка: Клюева Антонина Львовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно