Клюева (Кремлянец) Антонина Львовна
Место рождения
Дата рождения10.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1881
Бракосочетание
06.02.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1903
Отец ребёнка: Клюев Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1905
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1908
Отец ребёнка: Клюев Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно