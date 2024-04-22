Клюева (Кремлянец) Антонина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Кремлянец) Антонина Львовна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

10.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1881

Отец: Кремлянец Леонтий Кузьмич

Мать: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Клюев Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Клюев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Клюев Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Клюев Александр Иванович

Отец ребёнка: Клюев Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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