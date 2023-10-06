Кремлянец Леонтий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1865
Сын: Кремлянец Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
24.01.1868
Сын: Кремлянец Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
27.02.1870
Дочь: Евдокия Львовна
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
01.11.1871
Сын: Кремлянец Кузьма Леонтьевич
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
04.10.1873
Сын: Кремлянец Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
04.12.1875
Дочь: Варвара Львовна
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
30.07.1878
Дочь: Иулита Львовна
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Рождение ребёнка
10.06.1881
Дочь: Клюева Антонина Львовна
Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна
Смерть
Неизвестно