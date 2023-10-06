Кремлянец Леонтий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКремлянец Леонтий Кузьмич

Кремлянец Леонтий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1865

Сын: Кремлянец Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1868

Сын: Кремлянец Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.02.1870

Дочь: Евдокия Львовна

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1871

Сын: Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1873

Сын: Кремлянец Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1875

Дочь: Варвара Львовна

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.07.1878

Дочь: Иулита Львовна

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1881

Дочь: Клюева Антонина Львовна

Мать ребёнка: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close