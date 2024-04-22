Кремлянец Кузьма Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1871
Бракосочетание
24.01.1890
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1893
Сын: Кремлянец Яков Кузьминович
Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна
Рождение ребёнка
15.06.1897
Сын: Кремлянец Григорий Кузьминович
Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Кремлянец Федор Кузьминович
Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна
Рождение ребёнка
29.03.1902
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна
Смерть
Неизвестно