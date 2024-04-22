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Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

01.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1871

Отец: Кремлянец Леонтий Кузьмич

Мать: Кремлянец Соломния Титовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
24.01.1890

Жена: Кремлянец Феодосия Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1893

Сын: Кремлянец Яков Кузьминович

Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.06.1897

Сын: Кремлянец Григорий Кузьминович

Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Кремлянец Федор Кузьминович

Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1902

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Кремлянец Феодосия Адриановна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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