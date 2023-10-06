Кремлянец (Щербак) Феодосия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремлянец (Щербак) Феодосия Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Ирина Герасимовна

Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1893

Сын: Кремлянец Яков Кузьминович

Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.06.1897

Сын: Кремлянец Григорий Кузьминович

Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Кремлянец Федор Кузьминович

Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1902

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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