Кремлянец (Щербак) Феодосия Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Ирина Герасимовна
Бракосочетание
24.01.1890
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1893
Сын: Кремлянец Яков Кузьминович
Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.06.1897
Сын: Кремлянец Григорий Кузьминович
Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Кремлянец Федор Кузьминович
Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.03.1902
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кремлянец Кузьма Леонтьевич
Смерть
Неизвестно