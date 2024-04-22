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Щербак Ирина Герасимовна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1846

Дата смерти

09.11.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Мария Адриановна

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1868

Дочь: Черкай Агрипина Адриановна

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кремлянец Феодосия Адриановна

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1872

Сын: Щербак Михаил Адрианович

Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
09.11.1872
Ивот, Сумська область
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