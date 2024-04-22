Щербак Ирина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти09.11.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: Мария Адриановна
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1868
Дочь: Черкай Агрипина Адриановна
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кремлянец Феодосия Адриановна
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1872
Отец ребёнка: Щербак Адриан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1872