Черкай (Щербак) Агрипина Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкай (Щербак) Агрипина Адриановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

18.06.1868

Дата смерти

20.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1868

Отец: Щербак Адриан Иванович

Мать: Щербак Ирина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Черкай Григорий Петрович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Черкай Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Черкай Григорий Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Черкай Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Черкай Григорий Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.02.1901
Харьковская губерния, Российская империя
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