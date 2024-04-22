Черкай (Щербак) Агрипина Адриановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1868
Дата смерти20.02.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1868
Отец: Щербак Адриан Иванович
Мать: Щербак Ирина Герасимовна
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
05.01.1888
Отец ребёнка: Черкай Григорий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Черкай Григорий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.02.1901
Харьковская губерния, Российская империя