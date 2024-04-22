Черкай Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
05.01.1888
Мать ребёнка: Черкай Агрипина Адриановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Черкай Агрипина Адриановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно