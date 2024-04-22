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Черкай Григорий Петрович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Черкай Агрипина Адриановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Черкай Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Черкай Агрипина Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Черкай Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Черкай Агрипина Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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