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Клюев Филипп Семенович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.11.1889

Дата смерти

08.03.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1889

Отец: Клюев Семен Васильевич

Мать: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.03.1890
Харьковская губерния, Российская империя
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