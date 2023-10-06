Клюев Филипп Семенович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.11.1889
Дата смерти08.03.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1889
Отец: Клюев Семен Васильевич
Мать: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.03.1890
Харьковская губерния, Российская империя