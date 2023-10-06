Скипская (Клюева) Наталия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Клюева) Наталия Семеновна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1890

Отец: Клюев Семен Васильевич

Мать: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1917

Муж: Скипский Василий Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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