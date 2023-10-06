Скипская (Клюева) Наталия Семеновна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1890
Отец: Клюев Семен Васильевич
Мать: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1917
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно