Панько Зеновий Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панько Зеновий Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

15.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1865

Дочь: Клюева Ирина Зиновьевна

Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1868

Сын: Панько Власий Зеновьевич

Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Панько Михаил Зеновьевич

Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1873

Дочь: Ольховик Наталия Зиновьевна

Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1876

Дочь: Александра Зиновьевна

Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889

Сын: Панько Василий Зеновьевич

Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1917
Харьковская губерния, Российская империя
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