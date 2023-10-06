Панько Зеновий Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти15.10.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1865
Дочь: Клюева Ирина Зиновьевна
Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1868
Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1870
Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1873
Дочь: Ольховик Наталия Зиновьевна
Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1876
Дочь: Александра Зиновьевна
Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889
Сын: Панько Василий Зеновьевич
Мать ребёнка: Панькова Екатерина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1917
Харьковская губерния, Российская империя