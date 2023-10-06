Ольховик (Панькова) Наталия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Панькова) Наталия Зиновьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.08.1873

Дата смерти

02.01.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1873

Отец: Панько Зеновий Саввович

Мать: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.06.1894

Муж: Ольховик Михаил Логгинович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Ольховик Лазарь Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Логгинович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1906

Сын: Ольховик Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Логгинович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ольховик Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Логгинович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.01.1907
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: умерла от простуды
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