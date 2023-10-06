Ольховик (Панькова) Наталия Зиновьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.08.1873
Дата смерти02.01.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1873
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.06.1894
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1902
Сын: Ольховик Лазарь Михайлович
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Логгинович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1906
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Логгинович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ольховик Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Логгинович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.01.1907
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: умерла от простуды