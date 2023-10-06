Ольховик Михаил Логгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльховик Михаил Логгинович

Ольховик Михаил Логгинович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1868

Отец: Ольховик Логгин Леонович

Мать: Ольховик Елисавета Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ольховик Акилина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.06.1894

Жена: Ольховик Наталия Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ольховик Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Ольховик Лазарь Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Наталия Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1906

Сын: Ольховик Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Наталия Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ольховик Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Наталия Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховик Акилина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close