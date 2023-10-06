Ольховик Михаил Логгинович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1868
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ольховик Акилина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.06.1894
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1902
Сын: Ольховик Лазарь Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Наталия Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1906
Мать ребёнка: Ольховик Наталия Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ольховик Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Наталия Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно