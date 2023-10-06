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(Панькова) Александра Зиновьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1876

Отец: Панько Зеновий Саввович

Мать: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Пищик Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Пищик Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1902

Сын: Пищик Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1903

Сын: Пищик Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1905

Сын: Пищик Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1906

Сын: Пищик Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Пищик Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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