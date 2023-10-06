(Панькова) Александра Зиновьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1876
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1898
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1900
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1902
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1903
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1905
Сын: Пищик Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1906
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Пищик Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Пищик Яков Максимович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно