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Пищик Давид Яковлевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.06.1898

Дата смерти

14.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1898

Отец: Пищик Яков Максимович

Мать: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.08.1898
Харьковская губерния, Российская империя
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