Пищик Давид Яковлевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения20.06.1898
Дата смерти14.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1898
Отец: Пищик Яков Максимович
Мать: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.08.1898
Харьковская губерния, Российская империя