Пищик Яков Максимович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения23.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1878
Отец: Пищик Максим Мамонтович
Мать: Пищик Татьяна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1896
Жена: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1900
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1902
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1903
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1905
Сын: Пищик Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1906
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Пищик Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно