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Пищик Яков Максимович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1878

Отец: Пищик Максим Мамонтович

Мать: Пищик Татьяна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1896

Жена: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Пищик Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Пищик Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1902

Сын: Пищик Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1903

Сын: Пищик Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1905

Сын: Пищик Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1906

Сын: Пищик Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Пищик Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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