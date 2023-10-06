Пищик Федор Яковлевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.06.1902
Дата смерти23.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1902
Отец: Пищик Яков Максимович
Мать: Александра Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.06.1902
Харьковская губерния, Российская империя