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Пищик Федор Яковлевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.06.1902

Дата смерти

23.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1902

Отец: Пищик Яков Максимович

Мать: Александра Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.06.1902
Харьковская губерния, Российская империя
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