(Панькова) Ульяна Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панькова) Ульяна Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.06.1903

Дата смерти

29.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1903

Отец: Панько Власий Зеновьевич

Мать: Панькова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
29.06.1903
Харьковская губерния, Российская империя
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