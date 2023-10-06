(Панькова) Ульяна Власьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения19.06.1903
Дата смерти29.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1903
Отец: Панько Власий Зеновьевич
Мать: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
29.06.1903
Харьковская губерния, Российская империя