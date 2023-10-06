Панькова (Базилевич) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Базилевич) Ольга Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1872

Отец: Базилевич Иван Степанович

Мать: Базилевич Екатерина Александровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1894

Дочь: Александра Власьевна

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1895

Сын: Панько Павел Власьевич

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1897

Сын: Панько Григорий Власьевич

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Панько Григорий Власьевич

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Ульяна Власьевна

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1904

Дочь: Елена Власьевна

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1906

Дочь: София Власьевна

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Сын: Панько Иван Власьевич

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1918

Дочь: Евдокия Власьевна

Отец ребёнка: Панько Власий Зеновьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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