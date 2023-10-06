Базилевич Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

10.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Базилевич Иван Иванович

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1866

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1867

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1870

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1872

Дочь: Панькова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Ермоленко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
10.12.1889
Харьковская губерния, Российская империя
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