Базилевич Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти10.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1866
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1867
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1870
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1872
Дочь: Панькова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Ермоленко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Базилевич Иван Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
10.12.1889
Харьковская губерния, Российская империя