Ермоленко (Базилевич) Елена Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1876
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1893
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1894
Сын: Ермоленко Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1895
Сын: Ермоленко Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Ермоленко Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1899
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901
Сын: Ермоленко Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно