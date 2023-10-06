Ермоленко (Базилевич) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Базилевич) Елена Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1876

Отец: Базилевич Иван Степанович

Мать: Базилевич Екатерина Александровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1893

Муж: Ермоленко Афанасий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1894

Сын: Ермоленко Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1895

Сын: Ермоленко Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Ермоленко Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1899

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901

Сын: Ермоленко Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермоленко Афанасий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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