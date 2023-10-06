Ермоленко Афанасий Иереминович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения02.12.1874
Дата смерти20.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1874
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1893
Жена: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1894
Сын: Ермоленко Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1895
Сын: Ермоленко Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Ермоленко Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1899
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901
Сын: Ермоленко Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.11.1902
Харьковская губерния, Российская империя