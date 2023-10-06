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Ермоленко Афанасий Иереминович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.12.1874

Дата смерти

20.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1874

Отец: Ермоленко Еремий Кириллоич

Мать: Ермоленко Агафия Евменовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1893

Жена: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1894

Сын: Ермоленко Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1895

Сын: Ермоленко Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Ермоленко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1899

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1901

Сын: Ермоленко Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.11.1902
Харьковская губерния, Российская империя
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