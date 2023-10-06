Ермоленко (Кромлянцева) Агафия Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Кромлянцева) Агафия Евменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1872

Сын: Ермоленко Федор Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1874

Сын: Ермоленко Афанасий Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1877

Сын: Ермоленко Матвей Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Ермоленко Аврамий Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1881

Сын: Ермоленко Стефан Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1883

Дочь: Мария Иереминовна

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Ермоленко Филипп Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1887

Дочь: Мавра Иереминовна

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1889

Дочь: Елисавета Иереминовна

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Ермоленко Федор Иереминович

Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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