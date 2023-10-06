Ермоленко (Кромлянцева) Агафия Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1872
Сын: Ермоленко Федор Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1874
Сын: Ермоленко Афанасий Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1877
Сын: Ермоленко Матвей Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1879
Сын: Ермоленко Аврамий Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1881
Сын: Ермоленко Стефан Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1883
Дочь: Мария Иереминовна
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Ермоленко Филипп Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1887
Дочь: Мавра Иереминовна
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1889
Дочь: Елисавета Иереминовна
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1892
Сын: Ермоленко Федор Иереминович
Отец ребёнка: Ермоленко Еремий Кириллоич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно