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Ермоленко Матвей Иереминович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1877

Отец: Ермоленко Еремий Кириллоич

Мать: Ермоленко Агафия Евменовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Ермоленко Евдокия Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермоленко Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Ермоленко Евдокия Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Ермоленко Евдокия Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1907

Сын: Ермоленко Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Ермоленко Евдокия Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Дочь: София Матвеевна

Мать ребёнка: Ермоленко Евдокия Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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