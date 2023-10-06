Ермоленко (Диомидова) Евдокия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1897
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ермоленко Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1907
Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Дочь: София Матвеевна
Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно