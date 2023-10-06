Ермоленко (Диомидова) Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Диомидова) Евдокия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Ермоленко Матвей Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермоленко Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1907

Сын: Ермоленко Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Дочь: София Матвеевна

Отец ребёнка: Ермоленко Матвей Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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