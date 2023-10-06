Ермоленко Аврамий Иереминович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения29.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1903
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1905
Сын: Ермоленко Григорий Аврамович
Мать ребёнка: Ермоленко Евфросиния Стефановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1908
Сын: Ермоленко Федор Аврамович
Мать ребёнка: Ермоленко Евфросиния Стефановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1917
Дочь: Таисия Аврамовна
Мать ребёнка: Ермоленко Евфросиния Стефановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно