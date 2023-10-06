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Ермоленко Аврамий Иереминович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879

Отец: Ермоленко Еремий Кириллоич

Мать: Ермоленко Агафия Евменовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Ермоленко Евфросиния Стефановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1905

Сын: Ермоленко Григорий Аврамович

Мать ребёнка: Ермоленко Евфросиния Стефановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1908

Сын: Ермоленко Федор Аврамович

Мать ребёнка: Ермоленко Евфросиния Стефановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1917

Дочь: Таисия Аврамовна

Мать ребёнка: Ермоленко Евфросиния Стефановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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