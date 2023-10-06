Ермоленко (Вовденко) Евфросиния Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмоленко (Вовденко) Евфросиния Стефановна

Ермоленко (Вовденко) Евфросиния Стефановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1881

Отец: Вовденко Стефан Прохорович

Мать: Вовденко Марина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Ермоленко Аврамий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1905

Сын: Ермоленко Григорий Аврамович

Отец ребёнка: Ермоленко Аврамий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1908

Сын: Ермоленко Федор Аврамович

Отец ребёнка: Ермоленко Аврамий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1917

Дочь: Таисия Аврамовна

Отец ребёнка: Ермоленко Аврамий Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close