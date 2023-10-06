Вовденко Стефан Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Синклитикия Стефановна
Мать ребёнка: Вовденко Марина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1881
Дочь: Ермоленко Евфросиния Стефановна
Мать ребёнка: Вовденко Марина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1886
Дочь: Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Вовденко Марина Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя