Вовденко Стефан Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовденко Стефан Прохорович

Вовденко Стефан Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Синклитикия Стефановна

Мать ребёнка: Вовденко Марина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1881

Дочь: Ермоленко Евфросиния Стефановна

Мать ребёнка: Вовденко Марина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1886

Дочь: Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Вовденко Марина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close