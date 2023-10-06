Вовденко Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовденко Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Вовденко) Синклитикия Стефановна

Отец ребёнка: Вовденко Стефан Прохорович

Рождение ребёнка
22.05.1881

Дочь: Ермоленко (Вовденко) Евфросиния Стефановна

Отец ребёнка: Вовденко Стефан Прохорович

Рождение ребёнка
?.01.1886

Дочь: (Вовденко) Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Вовденко Стефан Прохорович

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