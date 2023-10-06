Вовденко Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Вовденко) Синклитикия Стефановна
Отец ребёнка: Вовденко Стефан Прохорович
Рождение ребёнка
22.05.1881
Дочь: Ермоленко (Вовденко) Евфросиния Стефановна
Отец ребёнка: Вовденко Стефан Прохорович
Рождение ребёнка
?.01.1886
Дочь: (Вовденко) Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Вовденко Стефан Прохорович