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Ермоленко Федор Иереминович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1892

Отец: Ермоленко Еремий Кириллоич

Мать: Ермоленко Агафия Евменовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917

Дочь: Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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