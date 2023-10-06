Ермоленко Федор Иереминович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1892
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914
Жена: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917
Дочь: Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Ермоленко Елена Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно