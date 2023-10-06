Ермоленко (Илькун) Елена Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.05.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1895
Отец: Илькун Иван Петрович
Мать: Илькун Агафия Назаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917
Дочь: Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Ермоленко Федор Иереминович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно