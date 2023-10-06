Ермоленко (Илькун) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Илькун) Елена Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.05.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1895

Отец: Илькун Иван Петрович

Мать: Илькун Агафия Назаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Ермоленко Федор Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1917

Дочь: Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Ермоленко Федор Иереминович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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