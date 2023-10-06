Илькун Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1895
Дочь: Ермоленко (Илькун) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна
Рождение ребёнка
29.10.1897
Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: (Илькун) Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: (Илькун) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна
Рождение ребёнка
27.09.1909
Сын: Илькун Иван Иванович
Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Илькун Иван Иванович
Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна