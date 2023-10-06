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Илькун Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1895

Дочь: Ермоленко (Илькун) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна

Рождение ребёнка
29.10.1897

Сын: Илькун Стефан Иванович

Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: (Илькун) Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна

Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: (Илькун) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна

Рождение ребёнка
27.09.1909

Сын: Илькун Иван Иванович

Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна

Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Илькун Иван Иванович

Мать ребёнка: Илькун Агафия Назаровна

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