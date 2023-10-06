Илькун Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькун Иван Иванович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.09.1909

Дата смерти

04.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909

Отец: Илькун Иван Петрович

Мать: Илькун Агафия Назаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
04.12.1910
Харьковская губерния, Российская империя
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