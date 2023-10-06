Илькун Иван Иванович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.09.1909
Дата смерти04.12.1910
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909
Отец: Илькун Иван Петрович
Мать: Илькун Агафия Назаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
04.12.1910
Харьковская губерния, Российская империя