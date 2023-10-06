Илькун Стефан Иванович
Место рожденияс. Барышеевка, Михайловский р-н, Сумская область
Дата рождения29.10.1897
Дата смерти04.02.1944
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897
Отец: Илькун Иван Петрович
Мать: Илькун Агафия Назаровна
с. Барышеевка, Михайловский р-н, Сумская область
Бракосочетание
11.06.1918
Жена: Илькун Агафия Кирилловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1919
Дочь: Лидия Степановна
Мать ребёнка: Илькун Агафия Кирилловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Барышеевка, Михайловский р-н, Сумская область
Смерть
04.02.1944
Короватичи, Речицкий район, Гомельская область
Причина смерти: Умер от болезни | ул. Полеуха