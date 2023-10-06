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Илькун Стефан Иванович

Место рождения

с. Барышеевка, Михайловский р-н, Сумская область

Дата рождения

29.10.1897

Дата смерти

04.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897

Отец: Илькун Иван Петрович

Мать: Илькун Агафия Назаровна

с. Барышеевка, Михайловский р-н, Сумская область
Бракосочетание
11.06.1918

Жена: Илькун Агафия Кирилловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1919

Дочь: Лидия Степановна

Мать ребёнка: Илькун Агафия Кирилловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Барышеевка, Михайловский р-н, Сумская область
Смерть
04.02.1944
Короватичи, Речицкий район, Гомельская область
Причина смерти: Умер от болезни | ул. Полеуха
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