Панько Иван Власьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1914
Дата смерти18.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.06.1914
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение
1914
Отец: Панько Власий Зеновьевич
Мать: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя