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Панько Иван Власьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.06.1914
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение
1914

Отец: Панько Власий Зеновьевич

Мать: Панькова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
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