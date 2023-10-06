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(Панькова) Александра Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.11.1894

Дата смерти

12.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Панько Власий Зеновьевич

Мать: Панькова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
12.12.1894
Харьковская губерния, Российская империя
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