(Панькова) Александра Власьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.11.1894
Дата смерти12.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894
Отец: Панько Власий Зеновьевич
Мать: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
12.12.1894
Харьковская губерния, Российская империя