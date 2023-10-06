Панько Павел Власьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.10.1895
Дата смерти21.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895
Отец: Панько Власий Зеновьевич
Мать: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.03.1896
Харьковская губерния, Российская империя