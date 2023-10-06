Панько Павел Власьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанько Павел Власьевич

Панько Павел Власьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.10.1895

Дата смерти

21.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895

Отец: Панько Власий Зеновьевич

Мать: Панькова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.03.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close