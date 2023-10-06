(Панькова) Елена Власьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения26.05.1904
Дата смерти05.07.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904
Отец: Панько Власий Зеновьевич
Мать: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1905
Харьковская губерния, Российская империя