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(Панькова) Елена Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.05.1904

Дата смерти

05.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904

Отец: Панько Власий Зеновьевич

Мать: Панькова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1905
Харьковская губерния, Российская империя
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