Люлькова (Киреева?) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люлькова (Киреева?) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Киреев Михаил

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1842

Сын: Люльков Александр Акимов

Отец ребёнка: Люльков Аким

Рождение ребёнка
1832

Сын: Люлков Александр

Отец ребёнка: Люльков Аким

Рождение ребёнка
1834

Сын: Люлков Михаил

Отец ребёнка: Люльков Аким

Рождение ребёнка
1840

Сын: Люльков Павел

Отец ребёнка: Люльков Аким

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Люлков Константин

Отец ребёнка: Люльков Аким

Рождение ребёнка
1852

Сын: Люлков Яков

Отец ребёнка: Люльков Аким

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Варвара Акимова

Отец ребёнка: Люльков Аким

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
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