Люлькова (Киреева?) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Киреев Михаил
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1842
Отец ребёнка: Люльков Аким
Рождение ребёнка
1832
Сын: Люлков Александр
Отец ребёнка: Люльков Аким
Рождение ребёнка
1834
Сын: Люлков Михаил
Отец ребёнка: Люльков Аким
Рождение ребёнка
1840
Сын: Люльков Павел
Отец ребёнка: Люльков Аким
Рождение ребёнка
1842
Сын: Люлков Константин
Отец ребёнка: Люльков Аким
Рождение ребёнка
1852
Сын: Люлков Яков
Отец ребёнка: Люльков Аким
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Варвара Акимова
Отец ребёнка: Люльков Аким
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860