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(Люлькова) Варвара Акимова
(Люлькова) Варвара Акимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Люльков Аким
1815 г.р.
Мать
Люлькова (Киреева?) Ирина
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Люльков Аким
Мать:
Люлькова Ирина
Смерть
Неизвестно
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