Люлков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Люльков Аким
Мать: Люлькова Ирина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Люлков Яков
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1858
Сын: Люлков Василий
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно