Люлков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люлков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Люльков Аким

Мать: Люлькова Ирина

Рождение ребёнка
1857

Сын: Люлков Яков

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1858

Сын: Люлков Василий

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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