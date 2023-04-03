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Люльков Александр Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1842

Отец: Люльков Аким

Мать: Люлькова Ирина

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1867

Сын: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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