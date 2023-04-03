Люльков Александр Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1832 и 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1842
Отец: Люльков Аким
Мать: Люлькова Ирина
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1867
Сын: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно