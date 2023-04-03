Люльков Аким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти22.02.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Люльков Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Люлков Александр
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1842
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
1834
Сын: Люлков Михаил
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Люльков Павел
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Люлков Константин
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Люлков Яков
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Люлькова) Варвара Акимова
Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина
Рождение ребёнка
21.01.1869
Сын: Люльков Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.02.1869