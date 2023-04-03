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Люльков Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

22.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Люльков Афанасий

Мать: Люлькова Праскевия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Люлков Александр

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1842

Сын: Люльков Александр Акимов

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Рождение ребёнка
1834

Сын: Люлков Михаил

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Рождение ребёнка
1840

Сын: Люльков Павел

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Люлков Константин

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Люлков Яков

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Люлькова) Варвара Акимова

Мать ребёнка: Люлькова (Киреева?) Ирина

Рождение ребёнка
21.01.1869

Сын: Люльков Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.02.1869

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