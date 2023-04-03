Люлков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Люльков Аким
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1866
Сын: Люльков Иван Константинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1868
Сын: Люльков Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно