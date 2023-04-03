Люлков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люлков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Люльков Аким

Мать: Люлькова (Киреева?) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Люльков Иван Константинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1868

Сын: Люльков Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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