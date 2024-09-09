Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна
Место рожденияс. Новопышминское Сухоложский район
Дата рождения14.10.1882
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882
Крещение
14.10.1882
Восприемники: Поваренского прихода деревни Казанки? крестьянин Петр Михайлов Рявкин и той же деревни девица крестьянская дочь девица Матрена Иоаннова Бугрова
Бракосочетание
06.11.1898
села Сухоложского Павел Иоаннов и Андрей Васильев Казанцевы; Сухоложского села Николай Спиридонов и Василий Андреев Ефремовы
Рождение ребёнка
29.01.1900
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1901
Сын: Казанцев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1902
Сын: Казанцев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: (Казанцева) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Казанцев Григорий
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1909
Дочь: Ефремова (Казанцева) Анастасия
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Казанцев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1915
Дочь: (Казанцева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Иванова (Казанцева) Парасковья
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
12 января 1924 года Парасковья Васильевна Казанцева Казанцев Василий Иванович 49 лет Казанцева Парасковья 41 год Род занятий: земледелие Рожденный 11-й ребенок, выживший 5-ый
Рождение ребёнка
18.02.1928
Дочь: Берсенева (Казанцева) Валентина
Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович
Смерть
Около 1952
Похороны
Неизвестно