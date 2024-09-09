Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

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Место рождения

с. Новопышминское Сухоложский район

Дата рождения

14.10.1882

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882

Отец: Лешуков Филипп Логинович

Мать: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна

Крещение
14.10.1882
Восприемники: Поваренского прихода деревни Казанки? крестьянин Петр Михайлов Рявкин и той же деревни девица крестьянская дочь девица Матрена Иоаннова Бугрова
Бракосочетание
06.11.1898

Муж: Казанцев Василий Иванович

села Сухоложского Павел Иоаннов и Андрей Васильев Казанцевы; Сухоложского села Николай Спиридонов и Василий Андреев Ефремовы
Рождение ребёнка
29.01.1900

Сын: Казанцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.08.1901

Сын: Казанцев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1902

Сын: Казанцев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: (Казанцева) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Казанцев Григорий

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1909

Дочь: Ефремова (Казанцева) Анастасия

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Казанцев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1915

Дочь: (Казанцева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Иванова (Казанцева) Парасковья

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

12 января 1924 года Парасковья Васильевна Казанцева Казанцев Василий Иванович 49 лет Казанцева Парасковья 41 год Род занятий: земледелие Рожденный 11-й ребенок, выживший 5-ый
Рождение ребёнка
18.02.1928

Дочь: Берсенева (Казанцева) Валентина

Отец ребёнка: Казанцев Василий Иванович

Смерть
Около 1952
Похороны
Неизвестно

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