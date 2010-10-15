Берсенева (Казанцева) Валентина
Место рожденияд.Сухоложская, Свердловская область, Россия
Дата рождения18.02.1928
Дата смерти15.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928
Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
28.10.1949
Сын: Берсенёв Леонид
Отец ребёнка: Берсенёв Константин Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берсенёв Константин Михайлович
Смерть
15.10.2010
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=769810