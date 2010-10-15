Берсенева (Казанцева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенева (Казанцева) Валентина

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Место рождения

д.Сухоложская, Свердловская область, Россия

Дата рождения

18.02.1928

Дата смерти

15.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928

Отец: Казанцев Василий Иванович

Мать: Казанцева (Лешукова) Парасковья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Бракосочетание
Около 1948

Муж: Берсенёв Константин Михайлович

Рождение ребёнка
28.10.1949

Сын: Берсенёв Леонид

Отец ребёнка: Берсенёв Константин Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берсенёв Константин Михайлович

Смерть
15.10.2010
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=769810

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