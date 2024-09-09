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Берсенёв Константин Михайлович

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Место рождения

Выселок Новая Поляна, Сухоложский с/Совет, Курьинский район, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

28.05.1927

Дата смерти

27.02.1971

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927

Отец: Берсенев Михаил Иванович

Мать: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Гончар
Бракосочетание
Около 1948

Жена: Берсенева (Казанцева) Валентина

Рождение ребёнка
28.10.1949

Сын: Берсенёв Леонид

Мать ребёнка: Берсенева (Казанцева) Валентина

Рождение ребёнка
08.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берсенева (Казанцева) Валентина

Смерть
27.02.1971
Причина смерти: Болезнь, самоубийство.
Похороны
1971

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