Берсенёв Константин Михайлович
Место рожденияВыселок Новая Поляна, Сухоложский с/Совет, Курьинский район, Шадринский округ, Уральская область
Дата рождения28.05.1927
Дата смерти27.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927
Работа или профессия
Неизвестно
Гончар
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
28.10.1949
Сын: Берсенёв Леонид
Мать ребёнка: Берсенева (Казанцева) Валентина
Рождение ребёнка
08.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берсенева (Казанцева) Валентина
Смерть
27.02.1971
Причина смерти: Болезнь, самоубийство.
Похороны
1971