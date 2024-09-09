Берсенева (Климина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерсенева (Климина) Мария Федоровна

Берсенева (Климина) Мария Федоровна

avatar

Место рождения

д. Шата

Дата рождения

29.03.1892

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1892

Отец: Климин Федор Ксенофонтович

Мать: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Крещение
29.03.1892
Восприемники: деревни Шаты: крестьянин Илия Андреев Пивоваров и крестьянская вдова Феврония Фролова Пивоварова
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Казанцев Семен Федорович

Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Казанцев Яков Семенович

Отец ребёнка: Казанцев Семен Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: (Казанцева) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Казанцев Семен Федорович

Бракосочетание
10.05.1917

Муж: Берсенев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1918

Сын: Берсенёв Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1920

Дочь: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1927

Сын: Берсенёв Константин Михайлович

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Иванович

Смерть
Около 1937
Похороны
Неизвестно
Она ли это? https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=793188

Мы используем куки для улучшения работы сайта.