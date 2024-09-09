Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Место рожденияд. Шата
Дата рождения29.03.1892
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1892
Крещение
29.03.1892
Восприемники: деревни Шаты: крестьянин Илия Андреев Пивоваров и крестьянская вдова Феврония Фролова Пивоварова
Бракосочетание
09.11.1909
Рождение ребёнка
26.11.1910
Отец ребёнка: Казанцев Семен Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: (Казанцева) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Казанцев Семен Федорович
Бракосочетание
10.05.1917
Рождение ребёнка
07.08.1918
Сын: Берсенёв Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1920
Дочь: Хорькова (Берсенёва) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1927
Сын: Берсенёв Константин Михайлович
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Иванович
Смерть
Около 1937
Похороны
Неизвестно
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