Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Пивоваров ?

Мать: Пивоварова Феврония Флоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климин Николай Федорович

Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицин Федор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
08.10.1878

Дочь: (Наговицина) Параскева

Отец ребёнка: Наговицин Федор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
23.01.1883

Дочь: Алимпиева (Климина) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович

по метрикам по старому стилю
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович

дата по данным на памятнике по новому стилю
Рождение ребёнка
29.03.1892

Дочь: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.