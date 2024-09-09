Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Пивоваров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1878
Дочь: (Наговицина) Параскева
Отец ребёнка: Наговицин Федор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
23.01.1883
Дочь: Алимпиева (Климина) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович
по метрикам по старому стилю
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Ефремова (Климина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович
дата по данным на памятнике по новому стилю
Рождение ребёнка
29.03.1892
Дочь: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Быкова (Климина) Христина Федоровна
Отец ребёнка: Климин Федор Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно