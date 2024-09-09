Пивоваров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пивоваров Илья Андреевич

Мать ребёнка: Пивоварова Феврония Флоровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Пивоваров Косьма Андреевич

Мать ребёнка: Пивоварова Феврония Флоровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Пивоварова Феврония Флоровна

Смерть
Неизвестно

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