Пивоваров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Пивоварова Феврония Флоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Пивоваров Косьма Андреевич
Мать ребёнка: Пивоварова Феврония Флоровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Климина (Пивоварова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Пивоварова Феврония Флоровна
Смерть
Неизвестно